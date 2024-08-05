Малафеев: у «Зенита» впереди много работы, расслабляться ни в коем случае нельзя

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о том, что многие считают, что команде из Санкт-Петербурга никто не сможет составить конкуренцию в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Многие болельщики считают, что чемпионство уже в кармане у «Зенита»? Каждый год примерно в это же время я слышу один и тот же вопрос. Достаточно хотя бы вспомнить концовку прошлого сезона, чтобы понять, что футбол — непредсказуемая игра, впереди ещё длинный сезон с множеством матчей. Конкуренты тоже не сидят сложа руки и будут бороться до конца. «Зениту» предстоит сохранить свою форму и концентрацию на протяжении всего чемпионата. Впереди много работы, расслабляться ни в коем случае нельзя», — приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал девять очков и занимает первое место. В этих играх сине-бело-голубые забили 13 голов и ни разу не пропустили. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.