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Защитник «Динамо» Мх Пальцев: нельзя простыми словами описать, что сделал судья

Защитник «Динамо» Мх Пальцев: нельзя простыми словами описать, что сделал судья
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о судействе в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1). Напомним, один из защитников «Динамо» был удалён с поля за две жёлтые карточки, а в концовке встречи нападающий «Пари НН» Зе Турбо заработал спорный пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

«Никак не оцениваю судейство в матче с «Пари НН». Это не моя обязанность, этим занимаются другие люди. Нельзя простыми словами описать то, что сделал судья. То, что сделано, уже не перевернуть. Работаем дальше и разбираем ошибки.

Мы сами не забивали свои моменты, поэтому, в частности, сами виноваты, что довели дело до глупых ошибок. Но вчера на поле до 80-й минуты была одна команда, и все знают, кто это», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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