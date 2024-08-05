Лукас Вера: Барко способен стать новой звездой «Спартака» и всего чемпионата России

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о новичке московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

— Ты знаком с Эсекьелем Барко?

— Да, мы несколько раз пересекались на поле, когда он играл за «Ривер», а я — за «Уракан» и «Ланус». Уже тогда было понятно, что это классный футболист со всеми необходимыми качествами для игры на самом высоком уровне. Теперь он сделал следующий большой шаг в карьере.

— Барко способен стать новой звездой «Спартака»?

— Без сомнений. Против нас он уже это показал — сыграл почти полный матч и сделал массу полезного на поле: классно взаимодействовал с Угальде, попал в штангу, забил гол. Против него было очень сложно. Уверен, что Барко станет звездой чемпионата России, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.