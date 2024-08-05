«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего из «Ахмата»

Самарские «Крылья Советов» официально объявили о переходе нападающего Ивана Олейникова из грозненского «Ахмата». Контракт игрока с клубом рассчитан на три года. За «Крылья» Олейников будет выступать под 19-м номером.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» не сумели заработать ни одного очка и занимают последнее место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыша Фонбет Кубка России самарцы также стартовали с поражения. Подопечные Игоря Осинькина уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ.