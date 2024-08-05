«Вся футбольная общественность это видит». Сердеров — о судействе в игре с «Пари НН»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о судействе в игре 3-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Как оценивать судейство в матче с «Пари НН»? И так все говорят об этом. Судьи тоже люди, и они тоже ошибаются. Тут возникает вопрос: почему они ошибаются именно с нами во всех трёх играх? Причём такие ошибки, которые влияют на исход матча. Могу напомнить.

Во-первых, в матче с «Химками» у нас не засчитали чистый гол при счёте 1:1. В итоге минус два очка. Во-вторых, концовка матча с «Краснодаром». Чистый фол на Шумахове при угловом ударе, отсюда чистейший пенальти. Судья даже не идёт смотреть этот момент. Понятно, что пенальти ещё надо забить, но всё же.

И, в-третьих, вчера было три чистых фола в штрафной площади «Пари НН», но ни разу не поставили пенальти. И в наши ворота поставили такой пенальти, которого вообще не было. Вся футбольная общественность это видит. Но нам от этого не легче. Мы потеряли очки в трёх играх. Будем в любом случае играть на победу и биться в каждом матче. Своё мы заберём», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.