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«Вся футбольная общественность это видит». Сердеров — о судействе в игре с «Пари НН»

«Вся футбольная общественность это видит». Сердеров — о судействе в игре с «Пари НН»
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о судействе в игре 3-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Как оценивать судейство в матче с «Пари НН»? И так все говорят об этом. Судьи тоже люди, и они тоже ошибаются. Тут возникает вопрос: почему они ошибаются именно с нами во всех трёх играх? Причём такие ошибки, которые влияют на исход матча. Могу напомнить.

Во-первых, в матче с «Химками» у нас не засчитали чистый гол при счёте 1:1. В итоге минус два очка. Во-вторых, концовка матча с «Краснодаром». Чистый фол на Шумахове при угловом ударе, отсюда чистейший пенальти. Судья даже не идёт смотреть этот момент. Понятно, что пенальти ещё надо забить, но всё же.

И, в-третьих, вчера было три чистых фола в штрафной площади «Пари НН», но ни разу не поставили пенальти. И в наши ворота поставили такой пенальти, которого вообще не было. Вся футбольная общественность это видит. Но нам от этого не легче. Мы потеряли очки в трёх играх. Будем в любом случае играть на победу и биться в каждом матче. Своё мы заберём», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет
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