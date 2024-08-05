Алдонин: с оптимизмом смотрю на будущее ЦСКА, но ещё не было игр с претендентами на трофей

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру армейцев на старте сезона-2024/2025.

«Положительно оцениваю матч ЦСКА с «Оренбургом». Счёт по игре должен был быть не таким разгромным для «Оренбурга», но в целом армейцы очень хорошо разыгрывали стандарты и выбегали в быстрые атаки. ЦСКА находится в хорошем физическом состоянии, поэтому с оптимизмом можно смотреть на будущее команды. Однако «Оренбург» — это команда из середины турнирной таблицы, и по факту у ЦСКА ещё не было матчей в РПЛ с претендентами на трофей.

Но армейцы имеют неплохую статистику: в трёх матчах пропустили всего один мяч, а также забили очень много голов. Мусаев смотрится очень хорошо, он активен и часто идёт на завершение атак. Теперь самое главное, чтобы в атаке прибавлял Койта», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.