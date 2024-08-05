Барко объяснил, почему выбрал пятый игровой номер в «Спартаке»

Полузащитник Эсекьель Барко рассказал, почему принял решение играть под пятым игровым номером в московском «Спартаке».

— Почему ты выбрал пятый номер? Довольно необычный для атакующего игрока.

— Я играл под разными номерами за свою карьеру: я был 8-м, 10-м, 11-м, 21-м, 27-м. Сама цифра ничего не значит, просто захотелось чего-то нового, — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.