Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вера: первый гол от «Спартака» шокировал «Химки». Не могу сказать, что судья нас ограбил

Вера: первый гол от «Спартака» шокировал «Химки». Не могу сказать, что судья нас ограбил
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Фото: Официальный сайт Химок

— Какие остались впечатления от первой в сезоне встречи со «Спартаком»?
— Мы здорово провели первый тайм, но не сумели реализовать свои моменты и очень быстро пропустили гол после перерыва. Это был небольшой шок. «Спартак» воспользовался нашим замешательством и удвоил счёт. После такого двойного удара вернуться в игру было очень сложно.

— Ты тоже считаешь, что арбитр украл твой голасо?
— Не знаю. Мне не нравится говорить о судьях. Ошибки совершают не только арбитры — игроки тоже. Мы должны разобраться в себе. Отменённый гол, безусловно, повлиял на дальнейший ход матча, но я не могу сказать, что судья нас ограбил. Даже после просмотра повтора у меня не сложилось однозначного мнения, был там фол или нет. Судья находился рядом с эпизодом, но отменил гол только после подсказки VAR и просмотра повтора, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Вера: если бы я перешёл в «Локомотив», тоже говорили бы, что выбрал деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android