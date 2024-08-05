Вера: первый гол от «Спартака» шокировал «Химки». Не могу сказать, что судья нас ограбил

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Фото: Официальный сайт Химок

— Какие остались впечатления от первой в сезоне встречи со «Спартаком»?

— Мы здорово провели первый тайм, но не сумели реализовать свои моменты и очень быстро пропустили гол после перерыва. Это был небольшой шок. «Спартак» воспользовался нашим замешательством и удвоил счёт. После такого двойного удара вернуться в игру было очень сложно.

— Ты тоже считаешь, что арбитр украл твой голасо?

— Не знаю. Мне не нравится говорить о судьях. Ошибки совершают не только арбитры — игроки тоже. Мы должны разобраться в себе. Отменённый гол, безусловно, повлиял на дальнейший ход матча, но я не могу сказать, что судья нас ограбил. Даже после просмотра повтора у меня не сложилось однозначного мнения, был там фол или нет. Судья находился рядом с эпизодом, но отменил гол только после подсказки VAR и просмотра повтора, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.