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В РФС отреагировали на претензии махачкалинского «Динамо» к судейству матча с «Пари НН»

В РФС отреагировали на претензии махачкалинского «Динамо» к судейству матча с «Пари НН»
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В Российском футбольном союзе отреагировали на претензии махачкалинского «Динамо» к судейству матча 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Спорные эпизода матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» будут изучены Экспертно-судейской комиссией при президенте РФС, куда входят ведущие независимые международные эксперты Равшан Ирматов, Нестор Питана и Джюнейт Чакыр, а также руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в Службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч 3-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» состоялся накануне, 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет
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