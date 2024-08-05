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В РФС отреагировали на претензии махачкалинского «Динамо» к судейству матча с «Пари НН»

В Российском футбольном союзе отреагировали на претензии махачкалинского «Динамо» к судейству матча 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Спорные эпизода матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» будут изучены Экспертно-судейской комиссией при президенте РФС, куда входят ведущие независимые международные эксперты Равшан Ирматов, Нестор Питана и Джюнейт Чакыр, а также руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в Службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч 3-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» состоялся накануне, 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».