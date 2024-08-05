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Евгений Алдонин — о голах Дивеева: Игорь может принести большую пользу ЦСКА

Евгений Алдонин — о голах Дивеева: Игорь может принести большую пользу ЦСКА
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался о результативности защитника армейцев Игоря Дивеева. В последнем матче РПЛ с «Химками» Дивеев отметился дублем.

«Что касается голов Дивеева, то ЦСКА очень хорошо наигрывает стандарты. Защитники для того и приходят на стандартные положения, чтобы создавать угрозу сопернику. Дивеев в паре с Рошей смотрится очень прилично, завершая хорошие подачи и используя свои габариты.

Мне бы хотелось, чтобы Дивеев сыграл большую часть матчей этого сезона. Поэтому очень сложно загадывать, станет ли этот сезон для него прорывным. Главное, чтобы Игорь был в форме и его не подводило здоровье. Он сейчас в хорошем тонусе и физическом состоянии, поэтому, конечно, может принести большую пользу ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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