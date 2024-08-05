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Спортдиректор «Крыльев» Корниленко прокомментировал трансфер Олейникова

Спортдиректор «Крыльев» Корниленко прокомментировал трансфер Олейникова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Ивана Олейникова из грозненского «Ахмата».

«Иван Олейников — опытный и универсальный игрок, который усилит конкуренцию у нас в команде и добавит нам вариативности. Уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов», — приводит слова Корниленко пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

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