Спортдиректор «Крыльев» Корниленко прокомментировал трансфер Олейникова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Ивана Олейникова из грозненского «Ахмата».

«Иван Олейников — опытный и универсальный игрок, который усилит конкуренцию у нас в команде и добавит нам вариативности. Уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов», — приводит слова Корниленко пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.