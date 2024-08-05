Вратарь «Пари НН» Медведев: нам немного повезло, что у «Динамо» Мх удалили игрока

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался по итогам матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

«Тяжёлая игра, тяжёлый соперник. Думаю, «Динамо» владело преимуществом. Хорошо комбинировало. Нам немножко повезло, что у них удалили футболиста, игра перешла на нашу сторону, потом назначили пенальти… Слава богу, для нас по итогам матча праздник, мы выиграли. Хочу пожелать удачи и «Динамо». Ребята молодцы, играют в хороший футбол. До этого у нас была теория. Мы разбирали их матчи. Очень красивый, комбинационный и бойцовский футбол показывают ребята», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, матч 3-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» состоялась накануне, 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.