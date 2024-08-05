Бобёр: тренерскому штабу «Крыльев» хотелось бы, чтобы трансферы игроков происходили раньше

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мыслями о трансферах самарцев после перехода нападающего Ивана Олейникова из грозненского «Ахмата».

«Я не владею информацией о новичке «Крыльев Советов» Олейникове. С учётом травмированных, думаю, что тренерский штаб команды ищет усиления в каждую линию. Но покажет время, насколько Иван усилит команду. Может быть, это будет уже в ближайшем матче.

Я думаю, что тренерскому штабу хотелось бы, чтобы трансферы футболистов происходили раньше, чтобы наигрывать оптимальный состав. Не могу сказать, что это чья-то ошибка, может, просто стечение обстоятельств», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.