Тренер «Атлетико» Симеоне рассказал о положении Жоау Феликса в команде

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ситуации с крайним нападающим Жоау Феликсом. Ранее сообщалось, что португалец хочет уйти из клуба.

«Жоау Феликс — игрок «Атлетико» Мадрид, и, пока он в «Атлетико», мы будем оценивать его по тому, как он работает, так же как и всех игроков в команде. Он провёл хороший матч за те 45 минут, которые ему пришлось сыграть против «Хетафе» на днях», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что Феликс вышел в стартовом составе мадридской команды в товарищеском матче с «Хетафе» и забил второй мяч.

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.