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Игрок Медиалиги, пострадавший при стрельбе, рассказал о своём состоянии

Игрок Медиалиги, пострадавший при стрельбе, рассказал о своём состоянии
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Игрок клуба Медиалиги Fight Nights Николай Бозаджи рассказал о своём состоянии после того, как попал в перестрелку на юге Москвы.

«Всё в порядке, приехали в отдел, начали разбираться. Следствие идёт. Мы, конечно, сотрудничаем со следствием. Пока всё в порядке, со здоровьем всё хорошо. Все живы, здоровы, серьёзных повреждений нет. Всё чётко будет», — приводит слова Бозаджи Legalbet.

Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина, возмущённый ездой самокатчиков, достал оружие, предположительно, травматическое, и открыл по ним огонь. Сообщается, что одним из пострадавших является Николай Бозаджи, ночь он давал показания в отделе полиции. Напомним, в прошедшем сезоне Медиалиги Fight Nights стали обладателями бронзовых медалей турнира. Действующим победителем первенства является «Титан».

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