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Экс-игрок «Ливерпуля» Барнс: не думаю, что «красным» нужно кого-то покупать этим летом

Экс-игрок «Ливерпуля» Барнс: не думаю, что «красным» нужно кого-то покупать этим летом
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс полагает, что мерсисайдскому клубу не нужно проводить активную трансферную кампанию летом 2024 года.

«Я бы не стал никого подписывать. Почему мы думаем, что решение всех проблем — это новые игроки? У нас хватает футболистов. В прошлом году мы подписали пятерых новичков. Я не большой поклонник массовых приобретений. Посмотрите на «Челси», сколько игроков они подписали и где закончили прошлый сезон? Так что это не решение. У нас достаточно игроков, чтобы быть конкурентоспособными», — приводит слова Барнса известное британское онлайн-издание Daily Mail.

Отметим, что «Ливерпуль» остаётся единственным клубом английской Премьер-лиги, который не приобрёл ни одного игрока этим летом.

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