Созин: Мажич не берёт на себя ответственность за ошибки судей. Где его слова о Махачкале?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о судейских ошибках в последних матчах нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Два тура в РПЛ по судейству мы жили спокойно. И вот в 3-м туре взорвалось. Причём так, что отмоемся мы от этого скандала ещё нескоро – в Махачкале обвинения в адрес Бобровского слишком уж сильные. Я бы не хотел разбирать эпизоды – это должны делать другие люди, всё-таки я не судейский эксперт. Хотя как минимум можно считать их спорными и странными. Вопрос в другом.

Мы видим, что в РФС, конечно, спустя время объясняют спорные решения судей. Но сейчас случился мощнейший скандал – и там тишина. Через ещё несколько дней в РФС выложат какое-то видео, где просто текстом объяснят, как что и почему. Но, во-первых, скандал случился сейчас, и ответы болельщикам и клубу нужны быстро. Это не та ситуация, где можно отмалчиваться. Во-вторых, хочется, чтобы кто-то взял на себя ответственность персонально, чтобы мы видели: да, вот он – руководитель.

Вот Каманцев дал недавно интервью «Чемпионату», где ответил Станиславу Черчесову, дескать, кому и что должен объяснять Мажич. Меня эта реакция вообще удивила, это же просто совет: спросите у главы судейства. Мажич должен брать на себя ответственность и реагировать на такие скандалы, а не отстраняться от них. Потому что пока молчит Мажич – спрашивают как раз у других экспертов. Но правила, трактовки и другие решения наших судей должны объяснять именно они или их руководство, а не тренеры! В итоге путаются все: игроки, их руководство, комментаторы, эксперты, а якобы ответственные за арбитров люди молчат. Потому что эту самую ответственность за ошибки судей Мажич на себя не берёт. Если это не так – тогда покажите мне его слова по скандалу в матче Махачкалы, после которого прошло уже много часов. Где они?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».