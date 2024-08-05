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Аргентинский футболист «Химок» Вера рассказал, в чём Москва превосходит Буэнос-Айрес

Аргентинский футболист «Химок» Вера рассказал, в чём Москва превосходит Буэнос-Айрес
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о жизни в Москве и сравнил российскую столицу с Буэнос-Айресом.

— Как тебе Москва?
— Нормально. Я много раз бывал здесь вместе с «Оренбургом». Уверен, что ещё открою для себя новые интересные места в Москве. Но поселился я в Химках, недалеко от стадиона. Здесь тихо и спокойно. Меня всё устраивает.

— Что-то удивляет в России?
— Никаких сюрпризов. За два года я уже достаточно изучил вашу страну.

— К ритму жизни, трафику тоже привык?
— А я мало где бываю. Мне комфортно и уютно в Химках.

— Можешь сравнить Москву и Буэнос-Айрес?
— Они немного похожи. Эти два города, кажется, никогда не спят. Но в Москве уровень безопасности выше, чем в Буэнос-Айресе. Для Аргентины это сегодня большая проблема, к сожалению, — рассказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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