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Булыкин: Глушенков пришёлся ко двору в «Зените», но с московскими клубами будет сложнее

Булыкин: Глушенков пришёлся ко двору в «Зените», но с московскими клубами будет сложнее
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о яркой игре новичка «Зенита» Максима Глушенкова.

«У Глушенкова суперстарт в «Зените», этот трансфер пришёлся ко двору. Но я думаю, что ему будет сложнее в матчах с московскими командами. Надо смотреть, как «Зенит» будет действовать дальше. Потому что мы знаем, что команда может расслабиться и позволить себе сыграть матч с не очень хорошим настроем и после этого будут проблемы.

Но в «Зените» собраны хорошие футболисты и хороший уровень будет всегда, поэтому московским клубам будет сложно конкурировать с питерской командой. «Краснодар» пока не беру, потому что они сломались в конце прошлого сезона и сейчас у них получается как-то не очень. Поэтому на них не надеюсь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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