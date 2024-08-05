Борис Игнатьев: все согласились бы играть с Францией, но сейчас у РФС нет выбора

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящих сентябрьских товарищеских матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

«На сегодняшний день хорошо, что сборная России играет хоть с такими соперниками, как Таиланд и Вьетнам. Наверное, в таких соперниках РФС ищет спасение — они соглашаются. Все, с кем мы играли уже и в перспективе, — такие команды будут нашими союзниками. А сборная России будет формировать свои умения на уровне этих сборных.

Конечно, ни у кого сейчас нет выбора. Все согласились бы играть с Францией. Но надо ждать, пока шлюзы откроются и новый глоток свежего воздуха придёт на российские стадионы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках.