Олейников поблагодарил «Ахмат» после перехода в «Крылья Советов»

Бывший нападающий «Ахмата» Иван Олейников, перешедший в «Крылья Советов», поблагодарил грозненский клуб после перехода.

«Хочу сказать огромное спасибо за эти два года. Рад, что играл с вами плечом к плечу, вместе радовались победам и разделяли участь поражений. Мы прошли через многое и, уверен, что встретимся ещё не раз на футбольном поле. Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб, каждого члена команды! Желаю новых побед и достижений!» — приводит слова Олейникова пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

Олейников является воспитанником ЦСКА, откуда один раз отдавался в аренду в «Факел». После армейского клуба Иван поиграл за «Шинник» и «Чайку», а летом 2022 года присоединился к грозненской команде. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.