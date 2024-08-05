Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2024/2025

Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные — 29 августа. Точное время начал игр будет объявлено позднее.

Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги конференций:

«Динамо» Минск (Беларусь)/«Линкольн» (Гибралтар) — «Балкани» (Косово)/«Ларн» (Северная Ирландия);

«Ордабасы» (Казахстан)/«Пюник» (Армения) — «Целе» (Словения)/«Шэмрок Роверс» (Ирландия);

«Викингур» (Исландия)/«Флора» (Эстония) — «Санта-Колома» (Андорра)/РФШ (Латвия);

«Паневежис» (Литва)/«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Петрокуб» (Молдавия)/«Нью-Сейнтс» (Уэльс);

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)/«Борац» (Босния и Герцеговина) — ХИК (Финляндия)/«Дечич» (Черногория).