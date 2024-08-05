Глава Дагестана возмутился судейством на матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН»

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал судейство на матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» несправедливым и оскорбительным.

«Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор лёгкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется? Как и большинство дагестанцев, возмущён таким отношением… Наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую Премьер-Лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Напомним, матч 3-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» состоялась накануне, 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.