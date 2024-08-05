Непомнящий: с Таиландом у сборной России может повториться история, как в игре с Кубой

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Таиланда.

«Я не знаю, что из себя представляют сборные Таиланда и Вьетнама. Может быть, в матче с Таиландом повторится такая же история, как в игре со сборной Кубы, где был счёт 8:0. Сборная Вьетнама чуть посильнее Таиланда. Сезон начинается, и все окна заняты, поэтому у РФС нет особого выбора по соперникам», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.