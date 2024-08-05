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Экс-игрок «Зенита» Жирков: «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?

Экс-игрок «Зенита» Жирков: «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался об оскорбительных скандированиях фанатов различных российских клубов в адрес сине-бело-голубых.

— Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» — позор российского футбола»?
— Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили. Тогда почему про «Зенит» кричат?» — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, на старте нового сезона РПЛ «Зенит» набрал девять очков за три тура. Помимо сине-бело-голубых, максимальное количество очков за три матча набрал лишь один клуб — московское «Динамо». «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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