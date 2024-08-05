Бернард Бериша извинился перед болельщиками «Ахмата» за разгром от «Локомотива»

Нападающий грозненского «Ахмата» Бернард Бериша извинился перед болельщиками клуба после разгромного поражения в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:5).

«Прежде всего, хочу попросить прощения перед всеми нашими болельщиками и всеми, кто поддерживает «Ахмат». Я пока не могу найти объяснения, что случилось в матче с «Локомотивом». Может быть, такие поражения иногда нужны, чтобы ты мог сделать выводы и смог показать свою лучшую игру в будущем. И в матче с «Краснодаром», и в матче с «Оренбургом» мы играли хорошо, однако не смогли добиться победы. Но что произошло в воскресенье, пока загадка для меня», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время косовский футболист провёл в составе грозненского клуба 186 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 22 голевые передачи. Текущий трудовой контракт 32-летнего Бериши с «Ахматом» действует до лета 2025 года.