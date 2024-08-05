Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернард Бериша извинился перед болельщиками «Ахмата» за разгром от «Локомотива»

Бернард Бериша извинился перед болельщиками «Ахмата» за разгром от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий грозненского «Ахмата» Бернард Бериша извинился перед болельщиками клуба после разгромного поражения в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:5).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 8'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+1'    

«Прежде всего, хочу попросить прощения перед всеми нашими болельщиками и всеми, кто поддерживает «Ахмат». Я пока не могу найти объяснения, что случилось в матче с «Локомотивом». Может быть, такие поражения иногда нужны, чтобы ты мог сделать выводы и смог показать свою лучшую игру в будущем. И в матче с «Краснодаром», и в матче с «Оренбургом» мы играли хорошо, однако не смогли добиться победы. Но что произошло в воскресенье, пока загадка для меня», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время косовский футболист провёл в составе грозненского клуба 186 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 22 голевые передачи. Текущий трудовой контракт 32-летнего Бериши с «Ахматом» действует до лета 2025 года.

Материалы по теме
Олейников поблагодарил «Ахмат» после перехода в «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android