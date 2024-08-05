Непомнящий: видно, что внутри «Краснодара» есть разлад, но вряд ли увидим отставку Мусаева

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре «Краснодара» на старте сезона-2024/2025.

«В «Краснодаре» что-то не так. Может быть, повлияла несбывшаяся мечта завоевать титул в прошлом сезоне. Поэтому команда сейчас никак не может прийти в себя. Видно, что внутри «Краснодара» есть какой-то разлад, поэтому дело пока не пойдёт. Мусаеву тоже не удаётся наладить игру команды. Сначала он был недоволен, что не было самоотдачи, а уже в следующей игре говорит, что с самоотдачей проблем нет.

Не думаю, что в ближайшее время мы увидим отставку Мусаева. У них нет поражений, но и нет забитых мячей. Много моментов, но нет никакой реализации. Кордоба ещё ищет себя прошлогоднего. К примеру, Даку в «Рубине» всех терзает и всё может сделать сам. Я такой же игры ждал от Кордобы, но пока не получается», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.