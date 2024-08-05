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Дивеев: в матче с «Оренбургом» у ЦСКА была задача как можно больше забить и выиграть

Дивеев: в матче с «Оренбургом» у ЦСКА была задача как можно больше забить и выиграть
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался по итогам матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

— Помнишь, после 1-го тура говорили, что ЦСКА играет в незрелищный футбол?
— Да, помню. Ошиблись ли они? Да. Мы очень скучали по арене, давно не играли домашние игры здесь. Первые два тура были гостевыми. У нас была задача как можно больше забить и, главное, выиграть. Мы хорошо смотрелись, моментами теряли мячи в ненужных ситуациях, но во втором тайме уже более‑менее начали играть, забили быстрые голы. Всё было отлично, — заявил Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоялся накануне, 4 августа. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского. После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    
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