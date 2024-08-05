Дивеев: в матче с «Оренбургом» у ЦСКА была задача как можно больше забить и выиграть

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался по итогам матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

— Помнишь, после 1-го тура говорили, что ЦСКА играет в незрелищный футбол?

— Да, помню. Ошиблись ли они? Да. Мы очень скучали по арене, давно не играли домашние игры здесь. Первые два тура были гостевыми. У нас была задача как можно больше забить и, главное, выиграть. Мы хорошо смотрелись, моментами теряли мячи в ненужных ситуациях, но во втором тайме уже более‑менее начали играть, забили быстрые голы. Всё было отлично, — заявил Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоялся накануне, 4 августа. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского. После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.