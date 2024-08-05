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«У меня и не такие паралимпийцы занимались». Тумилович позвал Лещука на тренировку

«У меня и не такие паралимпийцы занимались». Тумилович позвал Лещука на тренировку
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Экс-голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси, а ныне тренер пляжного футбольного клуба «Кристалл» Геннадий Тумилович высказался об ошибках голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3) и позвал его на тренировку.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«У меня сомнения по вратарской линии московского «Динамо». Одни и те же ошибки Лещука. Да, это Кубок, но тут не надо никаких вратарей приглашать. Не можешь мяч поймать, останься после тренировки и поймай тысячу, две тысячи, 10 тысяч раз, миллион. Это всё просто. Если нет каких‑то качеств, то через дрессировку это проходит. У меня и не такие паралимпийцы тренировались. Знаю, как закрепить, улучшить, усилить. Обращайся, Лещук. Научимся», — сказал Тумилович в эфире «Матч ТВ».

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть встреч вратарь сыграл «на ноль».

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