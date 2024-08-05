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Игрок «Спартака» Барко — об РПЛ: конкурентная лига, здесь важна физическая подготовка

Игрок «Спартака» Барко — об РПЛ: конкурентная лига, здесь важна физическая подготовка
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

— Что скажешь о российском футболе по опыту первых двух матчей?
— Уже понял, что эта лига конкурентная, здесь много борьбы, очень важна физическая подготовка. В общем, нужно самым тщательным образом готовиться к каждому матчу, потому что легко тут ни с кем не будет, — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Эсекьеля в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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