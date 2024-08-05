Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством

Канчельскис: «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о старте «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» снова станет чемпионом. Что я ещё могу сказать? Здорово начали сезон: забили 20 мячей с учётом игры на Суперкубок. Наверное, лучший старт для «Зенита» и российского футбола. Есть уверенность. Хорошо провели подготовку к сезону. Правильная трансферная политика, менеджмент поработал здорово. Вот вам и результат. Уже можно поздравить «Зенит» с чемпионством», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на старте нового сезона РПЛ «Зенит» набрал девять очков за три тура. Помимо сине-бело-голубых, максимальное количество очков за три матча набрал лишь один клуб — московское «Динамо». «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

Материалы по теме
Экс-игрок «Зенита» Жирков: «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android