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Лукас Вера объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в «Химки»

Лукас Вера объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в «Химки»
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в подмосковный клуб.

— Твой переход удивил многих: всё-таки «Химки» пока не относятся к топам. Объяснишь свой выбор?
— На каникулах мне позвонил Франк (Артига — главный тренер «Химок». — Прим. «Чемпионата») и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. У нас состоялось несколько разговоров, и в конце концов он убедил меня перейти в «Химки». Личная заинтересованность главного тренера сыграла определяющую роль в моём выборе.

— Раньше вы были знакомы?
— Нет, я слышал о нём по работе в «Родине». Познакомились уже в Химках. Артига сказал, что для его игровой системы необходим футболист моего профиля, способный продвигать мяч. Я поговорил с руководителями обоих клубов и решил принять это предложение. К счастью, стороны обо всём договорились, и переход состоялся, — рассказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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