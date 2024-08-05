Лукас Вера объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в «Химки»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в подмосковный клуб.

— Твой переход удивил многих: всё-таки «Химки» пока не относятся к топам. Объяснишь свой выбор?

— На каникулах мне позвонил Франк (Артига — главный тренер «Химок». — Прим. «Чемпионата») и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. У нас состоялось несколько разговоров, и в конце концов он убедил меня перейти в «Химки». Личная заинтересованность главного тренера сыграла определяющую роль в моём выборе.

— Раньше вы были знакомы?

— Нет, я слышал о нём по работе в «Родине». Познакомились уже в Химках. Артига сказал, что для его игровой системы необходим футболист моего профиля, способный продвигать мяч. Я поговорил с руководителями обоих клубов и решил принять это предложение. К счастью, стороны обо всём договорились, и переход состоялся, — рассказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.