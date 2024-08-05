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Лукас Вера: любому хотелось бы оказаться в «Зените»

Лукас Вера: любому хотелось бы оказаться в «Зените»
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос об интересе к своей персоне со стороны «Зенита». Напомним, в минувшее межсезонье аргентинский атакующий хавбек перешёл из «Оренбурга» в «Химки». В СМИ также появлялись слухи об интересе к Вере со стороны «Динамо» и «Локомотива».

— Я слышал о контактах между клубами на этот счёт, но не забивал себе голову этим, старался сосредоточиться на своей игре. Есть вещи, которые от тебя не зависят.

— Но признайся: хотелось бы оказаться в таком большом клубе?
— Каждому хотелось бы. И это не только «Зенита» касается, но и других топ-команд. Играть в лучших клубах — естественное желание для профессионального футболиста. Я — не исключение, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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