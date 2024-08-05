Тарханов — о матчах с Таиландом и Вьетнамом: сборная должна играть с любым соперником

Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом.

«Сборная России должна играть с любым соперником. Естественно, европейские команды с нами играть не будут, а Таиланд и Вьетнам участвуют в отборочных играх Кубка Азии и чемпионата мира. Может быть, в этих матчах повторится результат игры со сборной Кубы. Но тоже хорошо, когда много забиваешь, потому что будет появляться уверенность.

У нас растёт достаточно хорошая плеяда молодых футболистов. Поэтому нужно проверять только молодых, а кому под 30 лет, нет смысла давать шанс. Ведь неизвестно, сколько мы будем находиться вне Европы и мира. Когда закончится гонение России в футболе, то должна быть готовая сборная», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.