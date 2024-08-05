Хавбек ЦСКА Обляков — о Николиче: у нас хорошие взаимоотношения

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о главном тренере армейцев, сербском специалисте Марко Николиче.

«Всё отлично, хорошо ладим, понимаем задумки Марко и всего тренерского штаба. У нас хорошие взаимоотношения. Отлично, что забили столько голов, но в защите нужно лучше играть. Много простых потерь допускаем, а «Оренбург» силён на контратаках, это их хлеб, они всегда так играют, нужно было этого не допускать. У нас в первом тайме, к сожалению, особенно плохо это получалось», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 4 августа, состоялся матч между ЦСКА и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского. После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.