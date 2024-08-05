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Новичок «Химок» Вера: для меня приоритетом было остаться в чемпионате России

Новичок «Химок» Вера: для меня приоритетом было остаться в чемпионате России
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера признался, что хотел остаться в чемпионате России.

— Других предложений этим летом не было?
— Ходили разговоры, но для меня приоритетом было остаться в чемпионате России. За два года в Оренбурге я хорошо узнал страну и лигу. Мне ещё нужно немного времени, чтобы освоиться в новой команде и показать всё, на что я способен, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

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