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Вера: Глушаков — удивительно позитивный парень, всё время улыбается, смеётся

Вера: Глушаков — удивительно позитивный парень, всё время улыбается, смеётся
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о своём одноклубнике Денисе Глушакове.

«Глушаков — один из самых опытных и разговорчивых людей в команде, часто даёт мне какие-то советы. Удивительно позитивный парень — всё время улыбается, смеётся. Для микроклимата в коллективе присутствие такого человека очень важно», — отметил Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущее трансферное окно Глушаков перешёл в «Химки».

Напомним, Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

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