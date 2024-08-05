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19-летний воспитанник «Бенфики» Жоау Невеш стали игроком «ПСЖ»

19-летний воспитанник «Бенфики» Жоау Невеш стали игроком «ПСЖ»
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19-летний полузащитник Жоау Невеш стал игроком «ПСЖ», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за «Бенфику».

Невеш подписал контракт с парижанами на пять лет. Сообщалось, что трансфер стоил «ПСЖ» € 60 млн и € 10 млн бонусами.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Пари Сен-Жермен», очень амбициозному клубу. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, расти в этом фантастическом клубе и выиграть множество титулов», — приводит слова Невеша пресс-служба клуба.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В прошедшем сезоне полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 55 матчах во всех турнирах за клуб. По информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость португальца составляет € 55 млн.

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