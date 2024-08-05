Газизов — о судействе: спасибо РФС и РПЛ, что не оставляют ситуацию без внимания

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о ситуации вокруг судейства в матче с «Пари НН» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1).

«С судьями никакого диалога не было, мы же не имеем права с ними вести диалог. Мы приготовили обращение в ЭСК по определённым эпизодам, которые считаем неверными. Сегодня отправили. РФС рассмотрит, а потом скажет. Спасибо им и РПЛ, что не оставляют это без внимания. Надеюсь, все разберёмся в этой ситуации. Пока тишина, всё будет понятно после ЭСК», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 4 августа, «Динамо» Махачкала провело матч 3-го тура РПЛ с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» уступил ЦСКА со счётом 0:3.