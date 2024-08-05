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Тарханов рассказал, как изменился ЦСКА при Николиче на старте сезона

Тарханов рассказал, как изменился ЦСКА при Николиче на старте сезона
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, как изменился ЦСКА после назначения Марко Николича на пост главного тренера команды.

«Что касается изменений в ЦСКА после прихода Николича, то команда забивает и выигрывает матчи. В прошлом сезоне большой минус был с реализацией, она хромала. А сейчас много забивают и мало пропускают, поэтому появились уверенность и мастерство.

Что касается забитых мячей Игоря Дивеева, ЦСКА много забивает со стандартов. Наверное, тренерский штаб наигрывает какие-то схемы при стандартных положениях. Где-то есть везение, потому что два гола с «Оренбургом» Дивеев забил после спасения вратаря, но должно быть определённое чувство, чтобы добить эти мячи», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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