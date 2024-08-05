Тарханов рассказал, как изменился ЦСКА при Николиче на старте сезона

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, как изменился ЦСКА после назначения Марко Николича на пост главного тренера команды.

«Что касается изменений в ЦСКА после прихода Николича, то команда забивает и выигрывает матчи. В прошлом сезоне большой минус был с реализацией, она хромала. А сейчас много забивают и мало пропускают, поэтому появились уверенность и мастерство.

Что касается забитых мячей Игоря Дивеева, ЦСКА много забивает со стандартов. Наверное, тренерский штаб наигрывает какие-то схемы при стандартных положениях. Где-то есть везение, потому что два гола с «Оренбургом» Дивеев забил после спасения вратаря, но должно быть определённое чувство, чтобы добить эти мячи», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.