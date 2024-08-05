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Александр Соболев объяснил, почему выглядит старше своих лет

Александр Соболев объяснил, почему выглядит старше своих лет
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своём возрасте.

– Саш, главное, что я хотел сказать… тебе 26 лет. Я офигел с этого.
– Почему?

— Ты первый человек, которому я без стыда могу сказать, что ты выглядишь старше [своего возраста].
– Потому что в «Спартаке» год [считается] за три, — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу NIKITA EFREMOV.

7 марта 2024 года Соболеву исполнилось 27 лет. Вероятно, на момент съёмок Александру было 26 лет.

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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