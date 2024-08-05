Экс-вратарь «Краснодара» Фильцов высказался о неудачном старте клуба в этом сезоне РПЛ

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов высказался об игре команды в начале нового сезона Российской Премьер-Лиги.

— Может, какая-то «внутрянка». Бывает — назовём это так. Просто плохой старт. Почему-то не пошло. Лидеров в соперниках не было. Должен был быть хороший и комфортный старт на бумаге, но оказалось, что пробуксовка.

— Вы считаете, что «Краснодар» ещё может выйти из этого кризиса?

— Ну конечно, в чемпионате прошло только три тура.

— Как вы оцените действия Агкацева, заменившего Сафонова в воротах «Краснодара»?

— Видел, что он выходил с капитанской повязкой. Это тоже много о чём говорит. Уважение от команды и некая признательность.

— Значит, «Краснодару» не надо искать ещё одного вратаря?

— Считаю, что нет. Потому что парень хорошего уровня. Уверен, что он справится со своей обязанностью.

— Можно ли сказать, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвис на своём посту после неудачного старта?

— Думаю, что да. Иногда он высказывается, что не держится за своё место. Считаю, что немного некорректно так говорить. Думаю, что любой тренер держится за своё место. В такой команде, как «Краснодар», — в первую очередь. Но не только тренер, но и игроки ответственны за результат, и руководители. Всё вешать на тренера абсолютно не стоит, — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона РПЛ вничью. Таким образом, «быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу. Подопечные Мурада Мусаева забили один гол за три матча. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016.