Игрок «Химок» Вера рассказал о различиях между россиянами и аргентинцами

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал о различиях между россиянами и аргентинцами.

«Различия замечаешь на стадионе. В Аргентине болельщики могут все 90 минут петь, плясать, скакать на трибунах. В России люди ведут себя более сдержанно. А на футбольном поле что русские, что аргентинцы — неуступчивые бойцы», — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда. Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).