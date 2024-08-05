Роман Широков: Глушенков ничего сверхъестественного не показывает

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о качестве игры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в начале сезона Российской Премьер-Лиги.

«Да Глушенков на этом уровне играет давно. Ничего сверхъестественного сейчас он не показывает. Нормальная его игра. А 16 голевых передач в предыдущем сезоне не уровень? Он в «Зените» подтверждает уровень, на котором играл в «Локомотиве». Тут просто чуть больше забивает. Через три матча будет больше, может, отдавать, а забивать будут Вендел или Кассьерра», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 25-летний Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на сезон.