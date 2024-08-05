Александр Соболев: Роналду сделал себя сам, а Месси — это просто талант

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с форвардом Португалии Криштиану Роналду.

– Кто лучше: Роналду или Месси?

– Слушай, оба хороши. У меня нет разделения.

Думаю, Месси – это огромный футбольный талант. Таких талантов нет. А Роналду – это талант и трудолюбие. Поэтому Криш сделал себя сам, а Месси – это просто талант, — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу NIKITA EFREMOV.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.