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Агент игрока «Витории» Фернандеша подтвердил интерес игрока к трансферу в «Спартак»

Футбольный агент Хелио Мартинс, представляющий интересы центрального защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, высказался об интересе игрока к предложениям из Российской Премьер-Лиги.

«Мы рассматриваем различные варианты в России, «Спартак» — один из них», — приводит слова Мартинса «Матч ТВ».

Фернандес выступает за «Виторию Гимарайнш» с 2020 года. В минувшем сезоне центральный защитник провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

После двух матчей чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице.