Владимир Гранат: не знаю, какую пищу могут дать матчи сборной России с Таиландом и Вьетнам

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о возможном проведении товарищеских матчей сборной России с национальными командами Таиланда и Вьетнама.

«Конечно, всем хочется для сборной России соперников выше уровнем. Вообще, не знаю, какую пищу могут дать матчи с Таиландом и Вьетнамом. Но пока просто нет выбора», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.