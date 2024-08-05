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Новичок «Спартака» Барко назвал самого уникального футболиста в мире

Новичок «Спартака» Барко назвал самого уникального футболиста в мире
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко считает нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси уникальным игроком.

— Наверняка были и сравнения с Месси, ведь ты похож на Лео по типажу.
— Ну, Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки. Я всем доволен, – приводит слова Барко пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

С лета 2023 года аргентинский нападающий Лионель Месси выступает в составе «Интер Майами», который играет в МЛС. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. За свою карьеру 37-летний футболист восемь раз получил награду «Золотой мяч». Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий в составе сборной Аргентины победил на чемпионате мира.

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