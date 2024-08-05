Лукас Вера: в РПЛ не только аргентинцев много — бразильцев даже больше

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос, пользуется ли РПЛ популярностью у аргентинцев.

— Почему РПЛ пользуется такой популярностью у аргентинцев?

— Я бы не сказал, что только у аргентинцев. Мне кажется, бразильцев в Премьер-Лиге даже больше. В целом из Америки много ребят. Угальде и Химми Марин — из Коста-Рики, Джастин Куэро — из Эквадора, к нам сейчас пришёл Фаринья из Панамы.

В Аргентине больше местных игроков, но чемпионат достаточно высокого уровня, очень серьёзная конкуренция за титул. В России тоже сильный чемпионат — иначе сюда не приезжали бы столько классных иностранцев, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда. Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).