Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера объяснился после резонансного видео с сигаретой

Лукас Вера объяснился после резонансного видео с сигаретой
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Лукас Вера объяснился после резонансного видео с сигаретой.

— Объясни, зачем ты выложил в соцсетях видео с сигаретой?
— У меня было два выходных дня, и я позволил себе немного расслабиться. Не думал, что это вызовет такой шум. Хотя ничего особенного там не было. Такие вещи многие себе позволяют в свободное время. Но люди придирчиво относятся к футболистам, и мы должны быть к этому готовы.

— Не «прилетело» за это в «Оренбурге»?
— Нет, мы поговорили с Димой (Андреевым, спортивным директором «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата»). Я сказал ему, что в выходной день, находясь вне клуба, имею право немного отдохнуть. Мне кажется, он меня понял, но посоветовал впредь избегать таких ситуаций. Проблем не было, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Оренбурге» отреагировали на видео с курящим Лукасом Верой
Материалы по теме
«Были разговоры про «Зенит», а в «Динамо» и «Локо» не отпустили». Трансфер, который удивил
Эксклюзив
«Были разговоры про «Зенит», а в «Динамо» и «Локо» не отпустили». Трансфер, который удивил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android