Полузащитник «Химок» Лукас Вера объяснился после резонансного видео с сигаретой.

— Объясни, зачем ты выложил в соцсетях видео с сигаретой?

— У меня было два выходных дня, и я позволил себе немного расслабиться. Не думал, что это вызовет такой шум. Хотя ничего особенного там не было. Такие вещи многие себе позволяют в свободное время. Но люди придирчиво относятся к футболистам, и мы должны быть к этому готовы.

— Не «прилетело» за это в «Оренбурге»?

— Нет, мы поговорили с Димой (Андреевым, спортивным директором «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата»). Я сказал ему, что в выходной день, находясь вне клуба, имею право немного отдохнуть. Мне кажется, он меня понял, но посоветовал впредь избегать таких ситуаций. Проблем не было, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.